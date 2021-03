Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera

Leggi su tpi

(Di martedì 30 marzo 2021)è laPdladel Pd, eletta oggi a Montecitorio con 66 voti favorevoli sui 93 espressi dai parlamentari dem. L’altra candidata, Marianna Madia, ha invece ottenuto 24 preferenze. La ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia rappresenterà il partito in Assemblea al posto di Graziano Del Rio, che si è fatto da parte dopo l’invito del neo segretario Enrico Letta a eleggere una donna. Nei giorni scorsi la sua possibile nomina era stata oggetto delle critiche della rivale, Marianna Madia: la ex ministra aveva accusato Del Rio di parteggiare perpur avendo ...