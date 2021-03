Covid, Pasqua all’estero? Tampone e quarantena al rientro (Di martedì 30 marzo 2021) Via libera dal ministro della Salute Roberto Speranza a un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, Tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore Tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per arrivi da tutti i Paesi extra europei. Ma sulla possibilità di andare all’estero in vacanza per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 30 marzo 2021) Via libera dal ministro della Salute Roberto Speranza a un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Laè già prevista per arrivi da tutti i Paesi extra europei. Ma sulla possibilità di andarein vacanza per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

LegaSalvini : COVID, #SALVINI: 'PERCHE' A PASQUA SI PUO' ANDARE ALL'ESTERO MA NON IN ITALIA?' - LegaSalvini : COVID, SALVINI: «AL FIANCO DI DRAGHI PER RIAPRIRE DOPO PASQUA» - MediasetTgcom24 : Covid, Di Maio: a Pasqua sconsigliamo di andare all'estero #covid - infoitsalute : Covid Campania, De Luca: 'Rispetto misure sicurezza in cerimonie Pasqua'. DIRETTA - Gattina721 : Ma siamo alla 'anomalia' più completa, nn posso ricongiungermi al mio compagno xché fuori regione, o ad esmuovermi… -