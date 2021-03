Covid, cosa succede a Pasqua: tutte le info utili (Di martedì 30 marzo 2021) Nei giorni di Pasqua, da sabato 3 a lunedì 5 aprile, tutta Italia sarà in zona rossa. Per l’intero Paese, dunque, entreranno in vigore le regole e i divieti oggi validi nelle regioni classificate in zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Nei giorni di, da sabato 3 a lunedì 5 aprile, tutta Italia sarà in zona rossa. Per l’intero Paese, dunque, entreranno in vigore le regole e i divieti oggi validi nelle regioni classificate in zona rossa. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : 'DATI COVID FALSATI' L'assessore si dimette, ecco cosa aveva detto nelle intercettazioni - RobertoBurioni : Ci sono medici che curano COVID con farmaci inefficaci e pericolosi. Io ho messo in evidenza la cosa. Finirà come a… - SkyTG24 : In arrivo una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Cosa prevede: - CarloGifuni : Comunque io sono terrorizzato da cosa potrebbero fare quelli come me dopo il covid - ZumZumPapa : @nerimarco67 @Ussignur_ @AlessandraFrav2 @IzzoEdo @riotta Quindi cosa c'entra col covid...?? -