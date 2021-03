Assegno unico per i figli, al via da luglio: chi ne ha diritto e a quanto ammonta (Di martedì 30 marzo 2021) L’Assegno mensile per i figli under 21 arriverà nelle case di ogni famiglia a partire dal 1° luglio 2021. A darne conferma è lo stesso Mario Draghi, che qualche giorno fa ha assicurato che l’Assegno sarà in media di 250 euro per figlio. Cos’è l’Assegno unico per i figli? L’Assegno unico concentrerà in un’unica soluzione i vari aiuti già esistenti per le famiglie che, tra assegni, bonus e detrazioni. Secondo le simulazioni fatte nell’autunno scorso, gli importi degli assegni oscilleranno tra i 50 euro e i 250 euro circa. Il beneficio economico è attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) L’mensile per iunder 21 arriverà nelle case di ogni famiglia a partire dal 1°2021. A darne conferma è lo stesso Mario Draghi, che qualche giorno fa ha assicurato che l’sarà in media di 250 euro pero. Cos’è l’per i? L’concentrerà in un’unica soluzione i vari aiuti già esistenti per le famiglie che, tra assegni, bonus e detrazioni. Secondo le simulazioni fatte nell’autunno scorso, gli importi degli assegni oscilleranno tra i 50 euro e i 250 euro circa. Il beneficio economico è attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari cona carico al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di ...

