Amici: i dubbi di Tommaso (Di martedì 30 marzo 2021) L'ultima puntata del serale di Amici ha messo in crisi molti degli allievi del talent: tra questi, Tommaso, ballerino di Alessandra Celentano, in seguito ai punti persi nelle sfide, si è posto alcune domande sulle coreografie presentate, sollevando alcuni dubbi di fronte alla sua coach. Le sfide dell'ultima puntata del serale hanno fatto emergere alcune insicurezze in diversi degli allievi del talent. Se Aka7even ha contestato le scelte Articolo completo: dal blog SoloDonna

