Vaia | «Basta fare terrorismo sulle varianti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 marzo 2021) Francesco, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, parla alla Verità dellee spiega come non vadano demonizzate, ma studiate «Sono contrario a drammatizzare la questione. Quando, durante l’estate, era spuntata quella spagnola, nessuno si è preoccupato. E pure quella inglese, ormai, la conosciamo» Quello su cui bisogna puntare ora è vaccinare la popolazione per consentire alle persone di tornare a vivere senza più mascherine «In una situazione ideale, in cui siamo tutti vaccinati, ci possiamo liberare da questa schiavitù». Le, spieganon possono diventare una scusa per nuove limitazioni e nuovi lockdown «Il nostro obiettivo primario è vaccinare la popolazione. Le, poi, non possono essere una scusa per chiudere». Il lavoro che va ...