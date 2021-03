Vaccini, Curcio: «Siamo in guerra, servono norme da guerra». E mercoledì sopralluogo con Figliuolo in Lombardia (Di lunedì 29 marzo 2021) «Noi Siamo in guerra. servono norme da guerra», lo ha detto il capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio oggi a Genova. Dopodomani sarà in Lombardia, invece,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 29 marzo 2021) «Noiinda», lo ha detto il capo della protezione civile nazionale Fabriziooggi a Genova. Dopodomani sarà in, invece,...

Advertising

SkyTG24 : 'Non ci interessa fare classifiche, a noi interessa che ci si vaccini', le parole di Curcio: - paoloangeloRF : Covid, Curcio: “Siamo in guerra”. Oggi lo stop del governo all’acquisto dei vaccini da parte delle Regioni… - uliram_uli : Esattamente il Generale #Figliuolo e #Curcio che cosa hanno constatato durante la gita in #Calabria? Si mangia ben… - moneypuntoit : ?? Vaccini, Curcio: “Siamo in guerra, servono norme da guerra” ?? - edoardopivanti : RT @PD_Lombardia: Il Generale Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Curcio in Lombardia da mercoledì. Dopo gli errori interviene il G… -