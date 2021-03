Truffa per sito di compostaggio: 13 indagati a Fisciano (Di lunedì 29 marzo 2021) La Procura di Nocera Inferiore (Salerno) ha disposto il sequestro di 1.950.000,00 euro a carico del Comune di Fisciano e della societa’ Fisciano Sviluppo spa. Il decreto e’ stato eseguito oggi dal personale della sezione di polizia giudiziaria. Il provvedimento rappresenta il primo esito di un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza e dal procuratore Antonio Centore ed e’ legata alla progettazione e realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico in localita’ Prignano, nel Comune di Fisciano. Nell’inchiesta sono indagate 13 persone, indagate per Truffa e tentata Truffa aggravata. Dagli accertamenti, secondo gli investigatori, sono emerse condotte fraudolente ai danni della Regione Campania: al progetto, per il quale era stata richiesta ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 29 marzo 2021) La Procura di Nocera Inferiore (Salerno) ha disposto il sequestro di 1.950.000,00 euro a carico del Comune die della societa’Sviluppo spa. Il decreto e’ stato eseguito oggi dal personale della sezione di polizia giudiziaria. Il provvedimento rappresenta il primo edi un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza e dal procuratore Antonio Centore ed e’ legata alla progettazione e realizzazione di un impianto diaerobico in localita’ Prignano, nel Comune di. Nell’inchiesta sono indagate 13 persone, indagate pere tentataaggravata. Dagli accertamenti, secondo gli investigatori, sono emerse condotte fraudolente ai danni della Regione Campania: al progetto, per il quale era stata richiesta ...

