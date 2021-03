The Falcon and The Winter Soldier: Wyatt Russell svela le differenze tra vecchio e nuovo Captain America (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella nuova serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier Wyatt Russell interpreta il nuovo Captain America, di cui ha rivelato le differenze rispetto a Steve Rogers. Dopo mesi di attesa The Falcon and The Winter Soldier è finalmente arrivato su Disney+ e uno dei componenti del cast, Wyatt Russell, ha spiegato le differenze tra il nuovo Captain America, ovvero John Walker, e Steve Rogers che ha lasciato il suo scudo ai posteri alla fine di Avengers: Endgame. Nel finale del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella nuova serie Disney+ Theand Theinterpreta il, di cui ha rivelato lerispetto a Steve Rogers. Dopo mesi di attesa Theand Theè finalmente arrivato su Disney+ e uno dei componenti del cast,, ha spiegato letra il, ovvero John Walker, e Steve Rogers che ha lasciato il suo scudo ai posteri alla fine di Avengers: Endgame. Nel finale del primo episodio di Theand the, ...

