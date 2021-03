Advertising

fanpage : Ennesimo dramma familiare in Italia: padre spara e uccide il figlio 27enne - vnewsita : #Omicidio a #Senigallia, in provincia di #Ancona - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Senigallia, padre spara al figlio 27enne e lo uccide - ansa_marche : Padre spara al figlio di 27 anni e lo uccide a Senigallia - CorriereUmbria : Senigallia, spara e uccide il figlio di 26 anni #marche #senigallia #omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Padre spara

e uccide il figlio di 27 anni La notizia viene battuta in queste ore da numerose agenzie locali e nazionali. Il teatro di questa tragedia è una villetta a Roncitelli, borgo a poca ...Il 27enne sarebbe stato raggiunto al collo da un colpo di pistola sparato dal, che lo avrebbe ferito alla giugulare. Al momento non si sa se l'arma fosse regolarmente detenuta. .Il 27enne sarebbe stato raggiunto al collo da un colpo di pistola sparato dal padre, che lo avrebbe ferito alla giugulare. Al momento non si sa se l'arma fosse regolarmente detenuta. (ANSA).Il dramma è accaduto in una casa a Roncitelli di Senigallia. Secondo le prime informazioni, il padre ha sparato e ucciso il figlio.