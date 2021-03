Napoli, Delio Rossi rivela: “A Palermo litigai con Zamparini per Cavani” (Di lunedì 29 marzo 2021) Cavani aveva una forza incredibile, uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato.Napoli, Hamsik a cuore aperto: “Mi manca la città. Gattuso? Sono convinto di una cosa”Queste le parole di Delio Rossi, ex allenatore del Palermo intervenuto in merito alle sue molteplici esperienze all'ombra del Renzo Barbera. Dopo aver portato la compagine rosanero alla storica finale di Coppa Italia nel 2011, il tecnico nativo di Rimini aveva bruscamente interrotto la sua avventura sulla panchina di Viale del Fante. Questo anche e soprattutto a causa di numerose frizioni e malumori avuti con Maurizio Zamparini. Tante le diversità di vedute tra l'allenatore e l'imprenditore friulano, in disaccordo anche su molteplici scelte di calciomercato. Tra queste rientra la questione legata alla cessione ... Leggi su mediagol (Di lunedì 29 marzo 2021)aveva una forza incredibile, uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato., Hamsik a cuore aperto: “Mi manca la città. Gattuso? Sono convinto di una cosa”Queste le parole di, ex allenatore delintervenuto in merito alle sue molteplici esperienze all'ombra del Renzo Barbera. Dopo aver portato la compagine rosanero alla storica finale di Coppa Italia nel 2011, il tecnico nativo di Rimini aveva bruscamente interrotto la sua avventura sulla panchina di Viale del Fante. Questo anche e soprattutto a causa di numerose frizioni e malumori avuti con Maurizio. Tante le diversità di vedute tra l'allenatore e l'imprenditore friulano, in disaccordo anche su molteplici scelte di calciomercato. Tra queste rientra la questione legata alla cessione ...

