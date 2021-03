Murru tra Torino e Sampdoria. Può decidere la... Juventus

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ilpensa al futuro dei giocatori in prestito: Nicola, terzino di proprietà della, è a un bivio.decisiva? Nicolanon ha sicuramente disputato un’ottima stagione al. Il terzino in prestito dallasembra destinato a far ritorno in blucerchiato a fine stagione, a meno che non riesca a convincere la società granata in questa parte finale di campionato. Secondo quanto riportato dagranata.it il tecnico Davide Nicola sembra voler dare un’altra opportunità al difensore sardo nel derby contro la, più di una semplice partita in ottica futura per il classe ’94. Leggi su Calcionews24.com