Motorola Edge, smartphone di fascia medio-alta in offerta su Amazon con sconto di 250 euro (Di lunedì 29 marzo 2021) Motorola Edge è un interessante smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato, oggi ancora più appetibile grazie all’offerta Amazon che, con uno sconto del 36%, permette di risparmiare ben 250 euro sul costo originale, abbassando così il prezzo da 699,99 euro a 449,90 euro. Esteticamente, come ci dice già il nome, il Motorola Edge presenta un frontale dominato dal display curvo, che si estende cioè sui due lati lunghi con una curvatura avvolgente. La scocca misura 16.16 x 7.11 x 0.93 cm, con un peso di 203 grammi: uno smartphone importante, senza dubbio, anche nelle dimensioni. Notevoli le caratteristiche del display, un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021)è un interessanteappartenente alladel mercato, oggi ancora più appetibile grazie all’che, con unodel 36%, permette di risparmiare ben 250sul costo originale, abbassando così il prezzo da 699,99a 449,90. Esteticamente, come ci dice già il nome, ilpresenta un frontale dominato dal display curvo, che si estende cioè sui due lati lunghi con una curvatura avvolgente. La scocca misura 16.16 x 7.11 x 0.93 cm, con un peso di 203 grammi: unoimportante, senza dubbio, anche nelle dimensioni. Notevoli le caratteristiche del display, un ...

steveross75 : @welpofMinerva Appena comprato un Motorola Edge, telefono da 600 euro ora in offerta su Amazon a più o meno la metà… - offertegiorno : Riassunto migliori offerte 25/03/2021 Motorola Edge Smartphone 5G, 64MP Passa da 699,99€ a 338,00€… - infoitscienza : Quanti Motorola in SCONTO! Moto E7, G10, Edge Plus e altri fino al -42% - notebookitalia : Moto G100 è già in vendita su Amazon a 499€ (in offerta fino al 18/4), ma - attenzione - è un Motorola Edge S con S… - blodico : Motorola Moto g100: la familia Moto G da el salto a la gam #QualcommSnapdragon #MotorolaEdgeS #MotoGUna -

Ultime Notizie dalla rete : Motorola Edge Canale di Suez: il cargo inizia a muoversi... anche nei videogiochi Il 5G che non rinuncia a niente? Motorola Edge , compralo al miglior prezzo da Amazon a 338 euro . 27 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Carrozzini VIA VIA FONTE Notizie Relazionate Cargo Suez ...

Xiaomi Mi 11 Ultra: la novità è la batteria con anodo di silicio - ossigeno Il 5G che non rinuncia a niente? Motorola Edge , compralo al miglior prezzo da Amazon a 338 euro . 41 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTE Notizie Relazionate Xiaomi Mi 11 Ultra ...

Motorola Edge 5G al prezzo più BASSO di sempre (-52%) Motorola Edge 5G è uno smartphone eccellente che, grazie alle offerte di primavera presenti su Amazon, si può portare a casa a 338,00€.

Motorola moto g 5G Plus riceve Android 11: arrivo imminente in Italia Anche Motorola moto g 5G Plus dopo Motorola Edge sta iniziando a ricevere Android 11: il rilascio parte dal Brasile, l'approdo in Italia è atteso a breve.

Il 5G che non rinuncia a niente?, compralo al miglior prezzo da Amazon a 338 euro . 27 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Carrozzini VIA VIA FONTE Notizie Relazionate Cargo Suez ...Il 5G che non rinuncia a niente?, compralo al miglior prezzo da Amazon a 338 euro . 41 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTE Notizie Relazionate Xiaomi Mi 11 Ultra ...Motorola Edge 5G è uno smartphone eccellente che, grazie alle offerte di primavera presenti su Amazon, si può portare a casa a 338,00€.Anche Motorola moto g 5G Plus dopo Motorola Edge sta iniziando a ricevere Android 11: il rilascio parte dal Brasile, l'approdo in Italia è atteso a breve.