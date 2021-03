Mara Venier da record | Domenica In prosegue fino a fine giugno

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ancora un altro grande successo di, la puntata diIn del 28 marzo è da, non solo in fatto di ascolti, ma anche sui social è una delle trasmissioni più commentate. E intanto si vocifera che lo show andrà in onda, prolungando così la stagione. Dunque, Ziafa ancora una volta centro. La suaIn ottiene il 20,25% di share con una media di telespettatori pari a 3.373.000, attestandosi la trasmissione più vista del pomeriggio. Mentre sui social volano i commenti. E in effetti c’è molto da scrivere sugli ospiti della. A cominciare dalla splendida Belen che, incinta per la seconda volta, si commuove in diretta tv. E poi la strepitosaMaionchi che racconta della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Belén Rodriguez è scoppiata in lacrime in diretta a Domenica In. La showgirl è stata ospite nel salotto dinella scorsa puntata di Domenica In trasmessa, ieri 28 marzo e si è commossa mentre parlava della sua famiglia. Un'intervista a cuore aperto e all'insegna della commozione quella che Belen ...Ieri domenica 28 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica in , il programma condotto da. Una delle ospiti più attese della puntata è stata sicuramente lei, la nota showgirl Belen Rodriguez. Quest'ultima è stata intervistata dae pare che la showgirl si sia ...Ieri domenica 28 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, il programma condotto da Mara Venier. Una delle ospiti più attese della puntata è stata sicuramente lei, la nota ...Nella puntata di Domenica In del 28 marzo, Mara Venier ha ospitato nel suo salotto la showgirl Belen Rodriguez che ha stupito tutti con il suo outfit ...