L’Isola dei Famosi 2021: Puntate, Concorrenti, Naufraghi e Opionisti (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Isola del Famosi 2021 è un reality show condotto da Ilary Blasi, che inizia il 15 marzo su Canale 5. Il programma porta 16 Concorrenti a vivere in un’isola in Honduras, lontano dalle comodità, dalla tecnologia e dagli affetti. I Naufraghi devono confrontarsi con la fame, la solitudine e le dinamiche del gruppo che inevitabilmente portano sempre alleanze e tensioni. L’inviato speciale de L’Isola dei Famosi sarà l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino. Chi sono i Naufraghi dell’ Isola dei Famosi? I Naufraghi delL’Isola dei Famosi sono 16 Concorrenti, molti dei quali non hanno mai partecipato a un reality. I nomi non sono ancora ufficiali ma questi sono ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 29 marzo 2021)delè un reality show condotto da Ilary Blasi, che inizia il 15 marzo su Canale 5. Il programma porta 16a vivere in un’isola in Honduras, lontano dalle comodità, dalla tecnologia e dagli affetti. Idevono confrontarsi con la fame, la solitudine e le dinamiche del gruppo che inevitabilmente portano sempre alleanze e tensioni. L’inviato speciale dedeisarà l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino. Chi sono idell’ Isola dei? Ideldeisono 16, molti dei quali non hanno mai partecipato a un reality. I nomi non sono ancora ufficiali ma questi sono ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - LinkaTv : E' iniziato L'Isola dei Famosi su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - SardelliEdmundo : @iannetts70 Aprire un locale d'élite a Lampedusa, dopo aver evacuato l'isola,quindi lasciarli lì fino a passato ris… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama