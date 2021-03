Letizia di Spagna osa con le righe. E la giacca di 13 anni fa le sta d’incanto (Di lunedì 29 marzo 2021) Letizia di Spagna inizia la settimana a Saragozza per un evento congiunto con suo marito Felipe. La Regina sorprende tutti con il perfetto look navy di primavera. Ma soprattutto a stupire è la giacca bianca che ha fatto l’ingresso nel suo guardaroba ben 13 anni fa e le sta ancora d’incanto. Tornata dal viaggio di Stato ad Andorra dove aveva sfoggiato il seducente corpetto rosa con piume di struzzo per la cena di gala, Letizia di Spagna adotta a Saragozza un outfit marinaro decisamente meno impegnativo. L’occasione è la riunione con i patroni della Fundación Goya en Aragón y el Consorcio Cultural Roya Fuendetodos, in concomitanza della commemorazione per il 275esimo anniversario della nascita di Goya. Donna Letizia questa volta rinuncia ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 marzo 2021)diinizia la settimana a Saragozza per un evento congiunto con suo marito Felipe. La Regina sorprende tutti con il perfetto look navy di primavera. Ma soprattutto a stupire è labianca che ha fatto l’ingresso nel suo guardaroba ben 13fa e le sta ancora. Tornata dal viaggio di Stato ad Andorra dove aveva sfoggiato il seducente corpetto rosa con piume di struzzo per la cena di gala,diadotta a Saragozza un outfit marinaro decisamente meno impegnativo. L’occasione è la riunione con i patroni della Fundación Goya en Aragón y el Consorcio Cultural Roya Fuendetodos, in concomitanza della commemorazione per il 275esimoversario della nascita di Goya. Donnaquesta volta rinuncia ...

