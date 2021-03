La Ever Given torna a galleggiare, disincagliata la poppa. Il traffico marittimo non è ancora ripreso (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo che sono stati rimossi circa 27 mila metri cubi di sabbia dalla riva occidentale e grazie al lavoro di 12 rimorchiatori, la poppa della Ever Given ha ripreso il mare. La nave ha ritrovato la linea di galleggiamento: ma il traffico è ancora fermo.... Leggi su dday (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo che sono stati rimossi circa 27 mila metri cubi di sabbia dalla riva occidentale e grazie al lavoro di 12 rimorchiatori, ladellahail mare. La nave ha ritrovato la linea di galleggiamento: ma ilfermo....

Advertising

ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - petergomezblog : Suez, falliti i tentativi di liberare la Ever Given. Al- Sisi: “Prepararsi a scaricare i container”. Allarme per 20… - ilpost : Perché la nave nel Canale di Suez ci affascina - giudeskiss : @IlColonialista @ilpost si poteva fare anche titolo-sottotitolo SI CHIAMA EVER GIVEN Sì, stiamo parlando di quella nave - gargantuuuu : RT @salvinimi: Renzi sta a 98% degli italiani come la Ever Given sta al canale di Suez -