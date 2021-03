La bufala del canale di Suez oscurato da Google

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 29 marzo 2021) No,non sta oscurando ildi. L’uscita brillante dei complottisti di oggi è quella deldivolutamentedaperché “non cielo dicono” e perché la nave Ever Given sarebbe di proprietà di Clinton. Ma andiamo con ordine: è della scorsa notte (in Italia) la notizia che Ever Given, la nave bloccata neldiche ha paralizzato la navigazione per quasi una settimana. Da martedì scorso, infatti, l’enorme imbarcazione di 400 metri è stata incagliata in diagonale ostruendo in toto i 300 metri di larghezza di uno dei canali più trafficati al mondo – con tutte le conseguenze del caso -. Sono oltre 400 le navi rimaste bloccate e il prezzo del petrolio, che ora sta già calando, era salito alle ...