Indonesia | esplode una raffineria di petrolio a Balonga | un morto | tre dispersi e venti feriti di cui cinque in gravi condizioni

(Di lunedì 29 marzo 2021) Unaè esplosa inprovocando un, 3e il ferimento di almeno 20 persone. La struttura, di proprietà della compagnia petrolifera Pertamina si trova an, nella provincia di West Java, circa 200 km a est di Giacarta. L’incidente secondo le ricostruzioni sarebbe stato causato da un fulmine che ha provocato un incendio e ha così mandato a fuoco uno degli stabilimenti di proprietà della compagnia di Stato, impegnata nel settore oil&gas e derivati. I fatti di queste ore sono solo ultimi in ordine cronologico di una lunga serie di tragici elegati all’industria estrattivana, come lo sversamento avvenuto nel 2019 a Karawang o l’incendio alladi Balikpapan. Il disastro di oggi ha causato ...

Advertising

Can884 : RT @Greenreport_it: Indonesia: esplode una raffineria della compagnia statale PT Pertamina - - Greenreport_it : Indonesia: esplode una raffineria della compagnia statale PT Pertamina - - Inserandipity : RT @italiadeidolori: Indonesia, esplode una raffineria di petrolio. #golachab - B_Hendratmo1 : RT @italiadeidolori: Indonesia, esplode una raffineria di petrolio. #golachab - ElvioDeidda : RT @italiadeidolori: Indonesia, esplode una raffineria di petrolio. #golachab -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia esplode

... festeggiato dai suoi amici, improvvisamente,in una crisi isterica e viene portato via da ... nel 1955, ebbe luogo la celebre conferenza di Bandung, in, a cui parteciparono i ...... Canada, India,e Filippine" e noi ci aggiungiamo l'Italia. La Thompson ha concluso descrivendo la sua esperienza con tali parole: "L'odore acre della candela alla vagina chedella ...A Indramayu, nella regione di West Java, in Indonesia, è scoppiato un gigantesco incendio nella raffineria di petrolio di Balongan gestita dalla compagnia Indonesia: esplode una raffineria della compa ...Lo stupore è la parola chiave dell'omelia del papa per la domenica delle Palme, segnata ancora dalla pandemia e da un attentato in Indonesia.