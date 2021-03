I rider di Just Eat saranno assunti con il contratto della logistica, come chiedevano i sindacati (Di lunedì 29 marzo 2021) Un fattorino di Just Eat (foto: Just Eat)C’è l’accordo. E si basa sul modello della logistica, da sempre richiesto dai sindacati. A sottoscriverlo la società di food delivery Just Eat e le organizzazioni Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, che hanno raggiunto un accordo per il primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider con il contratto della logistica. Questo accordo sarà applicato dal colosso delle consegne a domicilio nell’ambito dell’implementazione del nuovo modello di business che prevede l’inquadramento dei rider come lavoratori subordinati e che porterà nel corso dell’anno all’assunzione di circa 4.000 rider in tutta Italia. ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) Un fattorino diEat (foto:Eat)C’è l’accordo. E si basa sul modello, da sempre richiesto dai. A sottoscriverlo la società di food deliveryEat e le organizzazioni Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, che hanno raggiunto un accordo per il primocollettivo aziendale per inquadrare icon il. Questo accordo sarà applicato dal colosso delle consegne a domicilio nell’ambito dell’implementazione del nuovo modello di business che prevede l’inquadramento deilavoratori subordinati e che porterà nel corso dell’anno all’assunzione di circa 4.000in tutta Italia. ...

