Fulvio Abbate offende Andrea Zenga | “È un povero disgraziato” | lui sbotta su Instagram

(Di lunedì 29 marzo 2021)Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 continuano a creare delle dinamiche e discussioni a distanza di un mese dalla conclusione del reality show di Canale 5. Dopo essersi scontrato contro il vincitore Tommaso Zorzi,nelle ultime ore se l’+ presa contro un altro ex gieffino. Stiamo parlando di, modello e fidanzato della coinquilina Rosalinda Cannavò. Le parole dello scrittore ovviamente non sono passate inosservate, al punto che il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha deciso di condividere tutto quanto sul suo account, replicando a tono al giornalista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa si sono detti i due. La replica del personal trainer ...

Tommaso Zorzi è ai ferri corti con. Lo scrittore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha attaccato l'influencer milanese in diverse occasioni, definendolo per esempio 'spermatozoo d'oro della migliore Milano Glam'. ...Zorzi che ride e scherza con la Meloni, momenti altissimi.pic.twitter.com/iqrEcOwhb4 - The Cat is on the Tavor (@Emm_Manzari) March 25, 2021 TOMMASO ZORZI: HO QUERELATOgiorgia meloni tommaso zorzi al maurizio costanzo show 4In queste ore, attraverso il suo profilo Instagram, Tommaso Zorzi ha fatto sapere a tutti i fan di aver querelato Fulvio Abbate. (Continua dopo la foto). Zorzi e gli insulti degli haters. All’interno ...Fulvio Abbate e Andrea Zenga sono stati protagonisti di una polemica a distanza. L'intellettuale siciliano, durante una diretta Instagram risalente a circa un mese fa, aveva definito l'attuale ...