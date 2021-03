Everton, James Rodriguez: “Possiamo raggiungere il livello di Real Madrid e Bayern Monaco” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ho sempre desiderato giocare per grandi club europei. Sono grato per aver giocato in due delle più grandi società al mondo, Real Madrid e Bayern Monaco. Molte delle mie speranze e dei miei sogni si sono avverati, ma quando questo accade, vuoi ottenere di più. Vado avanti passo dopo passo e spero di raggiungere un livello ancora maggiore. L’Everton può raggiungere il livello di Real e Bayern. Prima di tutto, dobbiamo essere nel gruppo di testa del campionato e lottare. Le due partite precedenti non sono andate come avremmo voluto, ma questa è la Premier League. Ogni partita è come una finale, come una battaglia. Sono moderatamente contento di come stia andando la mia avventura in Inghilterra. Posso ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ho sempre desiderato giocare per grandi club europei. Sono grato per aver giocato in due delle più grandi società al mondo,. Molte delle mie speranze e dei miei sogni si sono avverati, ma quando questo accade, vuoi ottenere di più. Vado avanti passo dopo passo e spero diunancora maggiore. L’puòildi. Prima di tutto, dobbiamo essere nel gruppo di testa del campionato e lottare. Le due partite precedenti non sono andate come avremmo voluto, ma questa è la Premier League. Ogni partita è come una finale, come una battaglia. Sono moderatamente contento di come stia andando la mia avventura in Inghilterra. Posso ...

