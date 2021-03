Decessi Covid19, i dati Istat sono stati «gonfiati»? I conti per “dimostrarlo” non tornano proprio! (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci segnalano un tweet pubblicato il 28 marzo 2021 in cui si sostiene che i dati pubblicati dall’Istat sui Decessi Covid19 sarebbero stati «gonfiati». La fonte dell’utente Twitter risulta essere un video Facebook del chirurgo plastico Roy De Vita, il quale avrebbe riscontrato che i Decessi sarebbero stati sovrastimati dell’82%. Il tweet, così come pubblicato, non risulta corretto e non è l’unico problema. La lettura del tweet farebbe intendere che l’analisi del chirurgo riguardi l’intera emergenza sanitaria, incentivando dunque una teoria del complotto infondata, quando invece fa riferimento al solo mese di gennaio 2021. Oltre a questa disinformazione contenuta nel tweet, il calcolo dell’autore del video, definito dallo stesso come «studio», non ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci segnalano un tweet pubblicato il 28 marzo 2021 in cui si sostiene che ipubblicati dall’suisarebbero». La fonte dell’utente Twitter risulta essere un video Facebook del chirurgo plastico Roy De Vita, il quale avrebbe riscontrato che isarebberosovrastimati dell’82%. Il tweet, così come pubblicato, non risulta corretto e non è l’unico problema. La lettura del tweet farebbe intendere che l’analisi del chirurgo riguardi l’intera emergenza sanitaria, incentivando dunque una teoria del complotto infondata, quando invece fa riferimento al solo mese di gennaio 2021. Oltre a questa disinformazione contenuta nel tweet, il calcolo dell’autore del video, definito dallo stesso come «studio», non ...

istsupsan : ??#COVID19, PRIMI EFFETTI DEL #VACCINO NELLE RSA ???Nelle strutture residenziali in calo incidenza, residenti isola… - ValeriaTomei75 : RT @isabbah: 37mila casi oggi #Francia, 238 ricoveri in terapia intensiva, 131 decessi. 7milioni 700mila persone hanno ricevuto almeno una… - ThebaptistJ : RT @valy_s: Questi decessi con #nessunacorrelazione col vaccino anti #Covid19 stanno diventando tantini.. (Ma a 46 anni ma cosa vi serve il… - Quercino2 : RT @valy_s: Questi decessi con #nessunacorrelazione col vaccino anti #Covid19 stanno diventando tantini.. (Ma a 46 anni ma cosa vi serve il… - Orendyna : RT @isabbah: 37mila casi oggi #Francia, 238 ricoveri in terapia intensiva, 131 decessi. 7milioni 700mila persone hanno ricevuto almeno una… -