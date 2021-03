Covid, quanto durano gli anticorpi (Di lunedì 29 marzo 2021) quanto durano gli anticorpi contro il Covid? E quanto dura l’immunità dopo la vaccinazione? Cosa sappiamo. Nel pieno della campagna di vaccinazione, continua a tenere banco una domanda di fondamentale importanza: quanto durano gli anticorpi contro il Covid? Per quanto tempo possiamo godere dell’immunità? Purtroppo non è semplice trovare una risposta a questa domanda. Secondo le ultime ipotesi, gli anticorpi in seguito all’infezione possono durare pochi giorni o addirittura mesi. Dipende sostanzialmente dalla risposta dell’organismo del singolo individuo. Una delle discriminanti potrebbe essere legata alla gravità della malattia. I pazienti che hanno affrontato un’infezione grave potrebbero ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021)glicontro il? Edura l’immunità dopo la vaccinazione? Cosa sappiamo. Nel pieno della campagna di vaccinazione, continua a tenere banco una domanda di fondamentale importanza:glicontro il? Pertempo possiamo godere dell’immunità? Purtroppo non è semplice trovare una risposta a questa domanda. Secondo le ultime ipotesi, gliin seguito all’infezione possono durare pochi giorni o addirittura mesi. Dipende sostanzialmente dalla risposta dell’organismo del singolo individuo. Una delle discriminanti potrebbe essere legata alla gravità della malattia. I pazienti che hanno affrontato un’infezione grave potrebbero ...

