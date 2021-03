Cina, non solo Suning: esclusi i club dei patron di Reading e WBA (Di lunedì 29 marzo 2021) Attraverso una nota ufficiale, la Federcalcio cinese (Cfa) ha ufficializzato l’estromissione di sei club dalla Super League cinese a causa di difficoltà finanziarie. Tra questi anche i campioni in carica del Jiangsu FC, con la società di Suning che aveva già annunciato lo scioglimento dell’attività circa un mese fa. Lo Jiangsu già a gennaio aveva L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Attraverso una nota ufficiale, la Federcalcio cinese (Cfa) ha ufficializzato l’estromissione di seidalla Super League cinese a causa di difficoltà finanziarie. Tra questi anche i campioni in carica del Jiangsu FC, con la società diche aveva già annunciato lo scioglimento dell’attività circa un mese fa. Lo Jiangsu già a gennaio aveva L'articolo

Advertising

LiaQuartapelle : Che brutta Italia, quella di Salvini, che cerca di tenere il piede in due scarpe. O si sta con l’Europa e con Dragh… - amnestyitalia : #Cina Alcuni genitori #uiguri sono stati separati dai figli e costretti a vivere in continenti diversi solo per la… - annatrieste : Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi vanno in Cina poi in Svezia e t' fann squaglià 'o sang rint 'e ve… - evan7527 : RT @Yi_Benevolence: Ma se sono così dipendenti dalla Cina che non possono nominare Taiwan... - formichenews : La nave è libera! Ma il commercio globale non sarà più lo stesso. Ecco perché L'articolo di @gianluzappo ??… -