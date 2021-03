Brescia, sequestra la convivente e la costringe a camminare nuda nel bosco: arrestato 25enne (Di lunedì 29 marzo 2021) Brescia, sequestra la convivente e la costringe a camminare nuda nel bosco. Non accettava che la fidanzata lo stesse per lasciare così ha caricato la donna in un furgone e l’ha costretta a camminare nuda in un bosco mentre chiedeva scusa. A vivere l’incubo lo scorso 24 marzo è una ragazza di Lumezzane, in provincia di Brescia: grazie a una segnalazione al 112 e alla telefonata della madre della ragazza corsa in aiuto dei carabinieri, alla fine sono scattate le manette per il convivente 25enne. Ha prima costretto la convivente a salire su un furgone e poi a camminare in un bosco nuda. È quanto accaduto ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 29 marzo 2021)lae lanel. Non accettava che la fidanzata lo stesse per lasciare così ha caricato la donna in un furgone e l’ha costretta ain unmentre chiedeva scusa. A vivere l’incubo lo scorso 24 marzo è una ragazza di Lumezzane, in provincia di: grazie a una segnalazione al 112 e alla telefonata della madre della ragazza corsa in aiuto dei carabinieri, alla fine sono scattate le manette per il. Ha prima costretto laa salire su un furgone e poi ain un. È quanto accaduto ...

xsupernowa : RT @LaSofiTM: Presa a schiaffi, sequestrata, costretta a camminare nuda nei boschi mentre chiede scusa PER AVER MANIFESTATO L'IDEA DI VOLER… - inapproprihate : RT @LaSofiTM: Presa a schiaffi, sequestrata, costretta a camminare nuda nei boschi mentre chiede scusa PER AVER MANIFESTATO L'IDEA DI VOLER… - itsmc17 : RT @LaSofiTM: Presa a schiaffi, sequestrata, costretta a camminare nuda nei boschi mentre chiede scusa PER AVER MANIFESTATO L'IDEA DI VOLER… - respirartinii : RT @LaSofiTM: Presa a schiaffi, sequestrata, costretta a camminare nuda nei boschi mentre chiede scusa PER AVER MANIFESTATO L'IDEA DI VOLER… - fattoappelloso : RT @LaSofiTM: Presa a schiaffi, sequestrata, costretta a camminare nuda nei boschi mentre chiede scusa PER AVER MANIFESTATO L'IDEA DI VOLER… -