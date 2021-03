Bisogna evitare che gli altri definiscano la tua vita, dice Antonia Klugmann (Di lunedì 29 marzo 2021) Antonia Klugmann è senza dubbio una degli chef più noti d’Italia e il suo L’argine a Vencò (Dolegna del Collio, provincia di Gorizia) è più di un ristorante («Prima di comprare l’edificio, ho girato per un anno in campagna cercando qualcosa che non avesse nulla di brutto attorno, per essere circondata a 360° dalla bellezza»). È uno di quei luoghi che merita di essere visitato appena le limitazioni di questi mesi lo permetteranno, considerando pure che la pandemia dovrebbe aver cambiato il nostro rapporto con l’ecologia. E dovremmo aver imparato ad apprezzare di più lo sforzo di chi riesce a conciliare natura, passione, cucina, sostenibilità, rispetto per il paesaggio e per l’ambiente. Parlare con lei è l’occasione per capire meglio cosa sta significando la pandemia per i ristoranti e per la provincia italiana. Ma è anche l’occasione per capire come una ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 marzo 2021)è senza dubbio una degli chef più noti d’Italia e il suo L’argine a Vencò (Dolegna del Collio, provincia di Gorizia) è più di un ristorante («Prima di comprare l’edificio, ho girato per un anno in campagna cercando qualcosa che non avesse nulla di brutto attorno, per essere circondata a 360° dalla bellezza»). È uno di quei luoghi che merita di essere visitato appena le limitazioni di questi mesi lo permetteranno, considerando pure che la pandemia dovrebbe aver cambiato il nostro rapporto con l’ecologia. E dovremmo aver imparato ad apprezzare di più lo sforzo di chi riesce a conciliare natura, passione, cucina, sostenibilità, rispetto per il paesaggio e per l’ambiente. Parlare con lei è l’occasione per capire meglio cosa sta significando la pandemia per i ristoranti e per la provincia italiana. Ma è anche l’occasione per capire come una ...

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna evitare Ennesima aggressione ai poliziotti nei quartieri a sud di Catanzaro 'Bisogna attuare provvedimenti chiari " ha aggiunto Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale dell'... idonei ad evitare i contatti ravvicinati, come il 'taser', la cui introduzione è rimasta inattuata.' ...

Operatori sanitari no vax, consigliere della Regione Puglia: si applichi anche la sanzione pecuniaria immediata fino a cinquemila euro Amati:... Ora bisogna irrogare le sanzioni previste dalla legge regionale, che si applicano a prescindere da ... per non rendere vano lo sforzo del legislatore regionale e per evitare che il solo allontanamento ...

Bisogna evitare che gli altri definiscano la tua vita, dice Antonia Klugmann Linkiesta.it fotografia di Mattia Mionetto L’ex giudice di Masterchef racconta che con la tv per lei è cambiato molto, ma in provincia non si sente lontana da niente. E, proprio per non abdicare al suo ruolo di donna “visibile”, si rifiuta di ...

Insegnante morta a Palermo: Policlinico segnala caso all’Aifa Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all’Aifa il decesso di una docente di 46 anni, Cinzia Pennino, morta in seguito a una tromboembolia. La donna aveva iniziato ad avvertire mal ...

