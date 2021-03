Uccisa da un' overdose la figlia del medico eroe che ci salvò dalla Sars

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 28 marzo 2021) Stefano Vladovich Maddalena Urbani aveva 21 anni. Il padre Carlo morì dopo aver isolato il virus letale Roma. Tragedia sulla Cassia, a Roma. Stroncata da un'Maddalena Urbani, 21 anni,di Carlo Urbani, il virologo che ha isolato il virus della. E la magistratura apre un'indagine per «morte come conseguenza di altro reato». Quando arrivano i sanitari del 118, allertati da una donna, per la giovane non c'è nulla da fare. Stroncata da sostanze stupefacenti non meglio identificate si legge sul referto dellegale. Tomba di Nerone, via Vibo Mariano 14, Roma Nord. Sono le 13,30 di ieri quando viene chiamato il 112. Il locatario della casa popolare è un siriano di 64 anni, agli arresti domiciliari per spaccio di droga (deve scontare una pena di sei mesi). Ma da quanto tempo è morta ...