Tennis, Atp Miami: delusione Fognini, eliminato da Korda (1-6/6-4/6-2) (Di domenica 28 marzo 2021) Brutto scivolone statunitense per il numero due azzurro nell' Atp di Miami . Entrato direttamente al secondo turno del Master 1000, Fabio Fognini esce subito. Il 34enne di Arma di Taggia, numero 17 del... Leggi su feedpress.me (Di domenica 28 marzo 2021) Brutto scivolone statunitense per il numero due azzurro nell' Atp di. Entrato direttamente al secondo turno del Master 1000, Fabioesce subito. Il 34enne di Arma di Taggia, numero 17 del...

SuperTennisTv : Lorenzo Musetti si impone su Benoit Paire in due set e raggiunge il 3° turno dell'#ATP di Miami! Cilic o Garin al… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MIAMI, SONEGO ACCEDE AI SEDICESIMI DI FINALE Battuto in due set lo statunitense Fratangelo (6-… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MIAMI, MUSETTI ACCEDE AI SEDICESIMI DI FINALE Battuto in 2 set il francese Paire (6-3, 6-3)… - giornaleradiofm : Tennis: Miami, Fognini subito eliminato: (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Entrato direttamente al secondo turno del Miami Op… - lorenzofares : E infatti, lunedì al 3T del #MiamiOpen indovinate contro chi giocherà Marton Fucsovics ????? ???????? @AndreyRublev97… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp ATP e WTA Miami. Galan è l'avversario di Sonego, Cilic quello di Musetti. Tsitsipas ok ATP, Miami Sonego non brilla, ma fa il suo e vince con Fratangelo: è 3° turno 4 ORE FA ATP, Miami LIVE Day 4: due su due Italia, più tardi c è Fognini 24/03/2021 A 17:00

ATP Miami, i risultati degli italiani: avanti Musetti e Sonego. Più tardi Fognini Grande traguardo per il classe 2002, da pochissimo entrato nei primi 100 del mondo Atp, ed ora ai sedicesimi di Miami. Break e controbreak in avvio. Poi Musetti passa 5 - 3 e chiude sul 6 - 3 ...

Tennis, Atp Miami: delusione Fognini, eliminato da Korda (1-6/6-4/6-2) Gazzetta del Sud Tennis: Miami, Fognini subito eliminato ROMA, 28 MAR - Entrato direttamente al secondo turno del Miami Open, Fabio Fognini esce subito dal primo torneo Atp Masters 1000 della stagione. Il 34enne di Arma di Taggia, n.17 del ranking e 10 del ...

