Temptation Island, un’altra coppia si è lasciata (Di domenica 28 marzo 2021) Il reality delle tentazioni mette alla prova l’amore delle coppie che decidono di affrontare questa sfida sentimentale; purtroppo alcune, a discapito di chi riesce addirittura a mettere su una famiglia felice, non riescono a reggere lo stress e, nonostante decidano di darsi una seconda opportunità, si lasciano. Scopriamo chi sono i due protagonisti che hanno messo fine alla loro storia. Non tutte le coppie di Temptation Island riescono ad arrivare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021) Il reality delle tentazioni mette alla prova l’amore delle coppie che decidono di affrontare questa sfida sentimentale; purtroppo alcune, a discapito di chi riesce addirittura a mettere su una famiglia felice, non riescono a reggere lo stress e, nonostante decidano di darsi una seconda opportunità, si lasciano. Scopriamo chi sono i due protagonisti che hanno messo fine alla loro storia. Non tutte le coppie diriescono ad arrivare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Chi è Ciavy Temptation Island 2020: Biografia Età Lavoro Valeria Liberati e Matrimonio - #Ciavy #Temptation #Island… - NelNomedi_Day : @Barbsjp @labimbadidayane Prima fa temptation island però ehh sai com è?????????? - gianluca89S : RT @GiusCandela: C'è posta per te, #Amici20, Tu si que vales 30 prime time al sabato 6 mil e 30% Temptation Island Vip/Nip 12 prime time 20… - dattiangela : @giustounpelo @vm1382 Esatto. Il tempo ci vuole tempo e i fan gregorelli devono lasciar perdere i commenti prelemi… - LuigiLiccardo6 : RT @GiusCandela: C'è posta per te, #Amici20, Tu si que vales 30 prime time al sabato 6 mil e 30% Temptation Island Vip/Nip 12 prime time 20… -