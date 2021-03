Settimana Santa, al via le celebrazioni In Cattedrale ingressi contingentati (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi è la Domenica delle Palme che dà il via alle celebrazioni della Settimana Santa, che con il Triduo pasquale fa memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi è la Domenica delle Palme che dà il via alledella, che con il Triduo pasquale fa memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo.

Advertising

repubblica : ?? Covid, dalla Domenica delle Palme al Lunedi' dell'Angelus: come cambiano le celebrazioni della Settimana Santa in… - vaticannews_it : #23marzo #PapaFrancesco Le celebrazioni per la Settimana Santa ???? - Avvenire_Nei : L'invito. I vescovi: viviamo in presenza i riti della Settimana Santa e della Pasqua - Alfio624 : RT @mircoDmirco: Non mi spaventa la Settimana Santa e non mi vergogno della Croce di Cristo. - persephonehade5 : RT @chiarax24: Ma settimana santa in tutti i sensi per il fandom #SenÇalKapimi #senbenimdünyamsin -