Pesce, il Covid dimezza le vendite. “In crisi per i tanti ristoranti chiusi” (Di domenica 28 marzo 2021) I grossisti: “Meno soldi in giro, diminuiti anche i clienti al dettaglio. I gamberi di Santa? Mai così scontati” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 28 marzo 2021) I grossisti: “Meno soldi in giro, diminuiti anche i clienti al dettaglio. I gamberi di Santa? Mai così scontati”

Advertising

pesce_di_marzo : RT @Michele_Arnese: 'La Grecia quest’anno è la prima destinazione del mercato statunitense e già non si trovano alloggi e barche. Ma loro s… - UffailnickA : Sta cosa dei #giornali online è una disgrazia, non puoi neppure usarli per incartare il pesce Nel Paese 'più libero… - alnomepensodopo : @fastpettre Considerando che per via del Covid probabilmente dovranno festeggiare chiusi in casa da soli, una breve… - saria_mba : @bon1z @emmatje76 Ma tutti rischiano, Mario! È morta un'amica di mia sorella 2giorni fa, 31anni, sana come un pesce fino a prima del covid ?? - Sakurauchi_Hime : RT @m_f_borghi: @fiumara_laura @sole24ore Ho 35 anni e sono sano come un pesce, dunque stia tranquilla che starei lontano dai “vostri” ospe… -