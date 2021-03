Novara | zainetti in piazza per chiedere la riapertura delle scuole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Novara zainetti

NovaraToday

Decine diin piazza per chiedere la riapertura delle scuole. Si è svolto questa mattina, domenica 28 ...per ribadire che la dad non è scuola - spiega il comitato Priorità alla scuola- . ...Decine diin piazza per chiedere la riapertura delle scuole. Si è svolto questa mattina, domenica 28 ...per ribadire che la dad non è scuola - spiega il comitato Priorità alla scuola- . ...NOVARA Studenti e insegnanti si sono dati appuntamento questa mattina (venerdì 16 marzo) in piazza Puccini a Novara per una nuova manifestazione del comitato "Priorità alla scuola", abbinata questa vo ...Dopo il doppio appuntamento, primo in piazza Matteotti e poi al Broletto, il comitato Pas novarese propone l’appuntamento #zainettiinpiazza ...