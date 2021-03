Muore per overdose Maddalena Urbani, figlia del medico Carlo Urbani. Fu il padre a scoprire la Sars (Di domenica 28 marzo 2021) E’ stato trovato in un appartamento alla periferia di Roma il corpo senza vita di Maddalena Urbani, 21 anni, figlia del medico Carlo Urbani che scoprì la Sars. Il padrone di casa della giovane, un 62enne siriano ai domiciliari da settembre per traffico di droga, ha chiamato i soccorsi, ma per la ragazza non c’era più nulla da fare. Maddalena Urbani è deceduta per un overdose, probabilmente causata da un mix di sostanze stupefacenti. Si attendono i risultati dell’autopsia sul corpo della giovane per capire meglio cosa abbia causato questo tragico decesso. LEGGI ANCHE => Abbandonato in fin di vita all’ospedale: overdose per il 21enne ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 marzo 2021) E’ stato trovato in un appartamento alla periferia di Roma il corpo senza vita di, 21 anni,delche scoprì la. Il padrone di casa della giovane, un 62enne siriano ai domiciliari da settembre per traffico di droga, ha chiamato i soccorsi, ma per la ragazza non c’era più nulla da fare.è deceduta per un, probabilmente causata da un mix di sostanze stupefacenti. Si attendono i risultati dell’autopsia sul corpo della giovane per capire meglio cosa abbia causato questo tragico decesso. LEGGI ANCHE => Abbandonato in fin di vita all’ospedale:per il 21enne ...

Advertising

Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - fattoquotidiano : Messico, bambino di nove anni muore annegato mentre prova ad attraversare il Rio Grande per raggiungere gli Stati U… - Avvenire_Nei : Siria, si muore anche per un fungo. Ma non perché è velenoso - maxlevelaudio : RT @sabrina__sf: In 10 anni chiusi 175 ospedali e aperti 9.282 centri di accoglienza per immigrati... Ecco perchè si muore! - Eloisa Fanuli - biro947 : RT @sabrina__sf: In 10 anni chiusi 175 ospedali e aperti 9.282 centri di accoglienza per immigrati... Ecco perchè si muore! - Eloisa Fanuli -