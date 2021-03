Matteo Renzi in Bahrein per il Gp di Formula 1: la foto con il principe Salman ben Hamad Al Khalifa e Jean Todt (Di domenica 28 marzo 2021) Matteo Renzi in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa , primo ministro del ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021)inper assistere al Gp di1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva ègrafato in compagnia delbenAl, primo ministro del ...

Advertising

Mov5Stelle : La questione dei rapporti tra Matteo Renzi e Bin Salman evidenzia ancora una volta la necessità di approvare in tem… - repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - Corriere : Matteo Renzi spunta in Bahrein, il leader di Italia viva al Gran Premio di Formula 1 - WalterSylarYang : Io non posso uscire di casa senza una motivazione valida, tantomeno posso andare nel comune accanto al mio. Lui è i… - Mariodarkmatter : RT @EugenioCardi: Fossi in lei mi preoccuperei maggiormente di sapere cosa faccia il suo idolo Matteo Renzi nei Paesi arabi... ?? https://t.… -