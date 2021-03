Look da non copiare, chi sono i peggio vestiti della settimana? (Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Errori di stile e veri e propri crimini di moda, ecco i Look da non copiare di questa settimana: Giorgia Rossi, Paolo Bonolis e Antonella Clerici. Chi ha fatto peggio? Una settimana davvero pessima per la moda in TV, tra stampe discutibili e Look da un’altra epoca c’è davvero l’imbarazzo della scelta se state cercando Leggi su youmovies (Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Errori di stile e veri e propri crimini di moda, ecco ida nondi questa: Giorgia Rossi, Paolo Bonolis e Antonella Clerici. Chi ha fatto? Unadavvero pessima per la moda in TV, tra stampe discutibili eda un’altra epoca c’è davvero l’imbarazzoscelta se state cercando

Advertising

gcfko_o : usando la logica dovrei: decolorare, wendy poi soobin poi i due rossi che alla fine non sono tanto diversi ma do i… - anitaelaura : Prima creano l occasione per discriminare e poi dicono che se non si vaccinano tutti è discriminare...connettono il… - LauraMa70360422 : @sheryshenouda01 @pierpaolopretel @GiuliaSalemi93 @ipertao Ma che è pasqua ???non dovrebbe essere domenica prossima… - suungrise : io non dimentico Facilmente questo look e queste foto - wjntaerbear : non si parla abbastanza di look here. -