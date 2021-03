LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale, l’Italia punta su Migno e Foggia (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche – La cronaca della FP3 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Losail andrà in scena la prima gara della stagione, andando a consegnare i 25 punti iniziali del nuovo campionato. Come sempre la domenica si aprirà con il warm-up alle ore 13.40. Gli ultimi venti minuti a disposizione di team e piloti per effettuare le modifiche decisive alle rispettive moto, pensando specialmente alle gomme. La gara, invece, prenderà il via alle ore 16.00 e darà il via in maniera ufficiale alla nuova annata. In pole position scatterà Darryn Binder davanti a Izan ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle qualifiche – La cronaca della FP3 Buongiorno e benvenuti alladel Gran Premio del, primo apmento del Mondiale. Sul tracciato di Losail andrà in scena la primadella stagione, andando a consegnare i 25 punti iniziali del nuovo campionato. Come sempre la domenica si aprirà con il-up alle ore 13.40. Gli ultimi venti minuti a disposizione di team e piloti per effettuare le modifiche decisive alle rispettive moto, pensando specialmente alle gomme. La, invece, prenderà il via alle ore 16.00 e darà il via in maniera ufficiale alla nuova annata. In pole position scatterà Darryn Binder davanti a Izan ...

