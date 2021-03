F1, Toto Wolff: “Quest’anno andare semplicemente bene non basterà alla Mercedes per vincere” (Di domenica 28 marzo 2021) Il cronometro ha sentenziato: Max Verstappen in pole-position in Bahrain e Mercedes costretta a inseguire. Si è poco abituati a esprimere un concetto del genere, per quanto fatto dal team di Brackley in questi anni. Non è un caso che Max abbia ottenuto solo la sua quarta pole-position in carriera, un dato dettato anche e soprattutto dallo strapotere della Stella a tre punte. Nel time-attack, però, la scuderia anglo-tedesca deve masticare amaro e “accontentarsi” del secondo tempo del britannico Lewis Hamilton e del terzo del finlandese Valtteri Bottas. Certo, in gara verranno assegnati i punti ed è presto per parlare di una W12 che dovrà temere tutto l’anno la RB16B, ma è chiaro che questo avvio non sarà dei più semplici “Siamo contenti di poter battagliare: sei team diversi nella top-10. Questo certifica il fatto che nel 2021 non basterà essere solo ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Il cronometro ha sentenziato: Max Verstappen in pole-position in Bahrain ecostretta a inseguire. Si è poco abituati a esprimere un concetto del genere, per quanto fatto dal team di Brackley in questi anni. Non è un caso che Max abbia ottenuto solo la sua quarta pole-position in carriera, un dato dettato anche e soprattutto dallo strapotere della Stella a tre punte. Nel time-attack, però, la scuderia anglo-tedesca deve masticare amaro e “accontentarsi” del secondo tempo del britannico Lewis Hamilton e del terzo del finlandese Valtteri Bottas. Certo, in gara verranno assegnati i punti ed è presto per parlare di una W12 che dovrà temere tutto l’anno la RB16B, ma è chiaro che questo avvio non sarà dei più semplici “Siamo contenti di poter battagliare: sei team diversi nella top-10. Questo certifica il fatto che nel 2021 nonessere solo ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Toto Wolff la prende con 'filosofia' e chiede maggior determinazione alla Mercedes per elevare il proprio livel… - AngyFra89 : RT @F1Daviderusso: Toto Wolff: 'Dobbiamo essere sportivi e riconoscere che la #Honda ha realizzato una PU decisamente competitiva, punto. N… - quaranta_vito : RT @spontonc: In questo grafico potete osservare il clipping di Mercedes. Anche Totò Wolff ha ammesso che ci sono problemi al sistema ibri… - F1Daviderusso : Toto Wolff: 'Dobbiamo essere sportivi e riconoscere che la #Honda ha realizzato una PU decisamente competitiva, pun… - rizzia0 : RT @spontonc: In questo grafico potete osservare il clipping di Mercedes. Anche Totò Wolff ha ammesso che ci sono problemi al sistema ibri… -