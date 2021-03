Don Marco Pozza, chi è il prete più emblematico d’Italia: la sua storia (Di domenica 28 marzo 2021) Don Marco Pozza non è un prete come tutti gli altri, infatti la sua parrocchia è insolita, conta circa 850 anime le quali sono racchiuse in pochi metri quadrati. Don Marco Pozza, chi è l’emblematico prete (Instagram)Le sue anime sono circondate da porte blindate, chiavistelli, sbarre, hanno anche un orto una cucina e dei servizi per svagarsi. Nell’edificio “Due Palazzi” costruito a Padova, vive il prete più emblematico d’Italia. Il sacerdote vive da oltre dieci anni in questa struttura, in questo luogo ha potuto sperimentare l’inferno vero. Proprio nell’edificio il sacerdote ha dovuto educare i suoi amici carcerati. Le stesse persone che un tempo nel Nord Italia si definivano bestie, proprio perché non ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021) Donnon è uncome tutti gli altri, infatti la sua parrocchia è insolita, conta circa 850 anime le quali sono racchiuse in pochi metri quadrati. Don, chi è l’(Instagram)Le sue anime sono circondate da porte blindate, chiavistelli, sbarre, hanno anche un orto una cucina e dei servizi per svagarsi. Nell’edificio “Due Palazzi” costruito a Padova, vive ilpiù. Il sacerdote vive da oltre dieci anni in questa struttura, in questo luogo ha potuto sperimentare l’inferno vero. Proprio nell’edificio il sacerdote ha dovuto educare i suoi amici carcerati. Le stesse persone che un tempo nel Nord Italia si definivano bestie, proprio perché non ...

TargatoCN : Rivedi la puntata de “La m@il del Don” sul tema del morire da soli - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti Belen Rodriguez, Orietta Berti, Mara Maionchi, Don Marco Pozza - Sara71254097 : RT @AjejeBrazorfs: Marco e Anna - Don Matteo - Annarit70814088 : @padremarcosj Don Marco preghi per tutti noi e per il mondo intero amen, una preghiera in particolare per Giulia ch… - daisy_17___ : RT @AjejeBrazorfs: Marco e Anna - Don Matteo -