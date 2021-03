Domenica in, Belén Rodriguez scoppia in lacrime e lancia una frecciatina a Stefano de Martino (Di domenica 28 marzo 2021) Belén Rodriguez è scoppiata a piangere in diretta a Domenica In. La showgirl si è commossa mentre parlava della sua famiglia. Nel salotto di Mara Venier, Belén ha parlato a lungo della sua vita privata, lanciando una frecciatina ironica all’indirizzo dell’ex marito Stefano De Martino, che dimostra come i rapporti siano distesi. Belén Rodriguez è stata ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In trasmessa il 28 marzo. La showgirl è in dolce attesa. Alla conduttrice ha spiegato che è al sesto mese e ha ribadito di aspettare una femminuccia: "Sono al sesto mese. La pancia è piccina, mangio bene, faccio una dieta equilibrata. Faccio una vita tranquilla anche perché non abbiamo ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 marzo 2021)ta a piangere in diretta aIn. La showgirl si è commossa mentre parlava della sua famiglia. Nel salotto di Mara Venier,ha parlato a lungo della sua vita privata,ndo unaironica all’indirizzo dell’ex maritoDe, che dimostra come i rapporti siano distesi.è stata ospite di Mara Venier nella puntata diIn trasmessa il 28 marzo. La showgirl è in dolce attesa. Alla conduttrice ha spiegato che è al sesto mese e ha ribadito di aspettare una femminuccia: "Sono al sesto mese. La pancia è piccina, mangio bene, faccio una dieta equilibrata. Faccio una vita tranquilla anche perché non abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Belén Belen, dibattito social sul 'labbro rifatto': "Sei gnocca ma così ti rovini' Non è passato inosservato il labbro superiore di Belen Rodriguez ospite questo pomeriggio nel salotto di Mara Venier a Domenica In . Infatti i social si sono scatenati sottolineando il 'ritocco' a ...

Domenica In, Belen Rodriguez ricorda i nonni e scoppia a piangere Belen Rodriguez è stata ospite oggi pomeriggio di Domenica In. Una puntata particolarmente attesa visto il rapporto che lega Stefano De Martino a zia Mara, secondo alcuni la vera artefice della sua crescita artistica e della sua scalata in Rai. Tutto ...

