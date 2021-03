Advertising

CorriereCitta : Coronavirus Lazio: diminuiscono i decessi, ma aumentano casi e terapie intensive - romatoday : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 28 marzo - SaluteLazio : #Coronavirus: D'Amato: Oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-159) e oltre 15 mila antigenici per un totale di o… - LavoroLazio_com : Coronavirus, D'Amato: 'Domani tagliamo traguardo 1 milione di dosi' “Domani il Lazio raggiungerà 1 milione d... - CiccioniSe : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #28marzo. #SaluteLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Leggi anche >nel, la situazione epidemiologica Il tasso di positività è pari al 12% (il 6% se si considerano anche gli antigenici), ma continuano ad aumentare ricoveri e terapie ...... a Domenica In si esprime così sulla campagna di vaccinazione contro il. L'Italia si ... "Ilsta facendo un ottimo lavoro. La Lombardia? Non ho mai puntato il dito contro la Lombardia. ...Nella maggior parte delle regioni italiane, almeno 15 e la lista è in continuo aggiornamento, è cominciata la somministrazione di anticorpi monoclonali per la terapia di pazienti con sintomi lievi o ...Coronavirus Roma: su quasi 15mila tamponi nel Lazio (-159) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.836 ...