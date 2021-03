Advertising

autosprint : #Binotto commenta: 'Sorpresa? No, buon punto di partenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Binotto commenta

'Sono molto contento dei nostri piloti - ha proseguito- hanno fatto entrambi una buona gara dando una grossa iniezione di fiducia a tutta la squadra. Questa è solo la prima gara, da qui ...Charles Leclerccosì ai microfoni di Sky il suo sesto posto il GP del Bahrain, prima gara del Mondiale 2021. Passo migliore ? 'Il passo - spiega il monegasco - è migliore del 2020, anche se ...La Ferrari riemerge dalla prima gara del 2021 con un mezzo sorriso. Vero è che sono state perse due posizioni da Charles Leclerc rispetto al piazzamento ottenuto in qualifica e che Carlos Sainz non è ...Al termine del GP in Bahrain Mattia Binotto ha commentato la gara della nuova Ferrari, mostrando ottimismo e soddisfazione del lavoro fatto, senza rinunciare ad alcune dichiarazioni sferzanti.