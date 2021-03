Beautiful anticipazioni americane aprile 2021: Liam diventa un assassino? (Di domenica 28 marzo 2021) Le trame di Beautiful delle ultime settimane sono incentrate sulla gravidanza di Steffy o meglio su chi è il padre del bambino che sta aspettando. Sia Liam che Finn hanno avuto rapporti con la Forrester che ha atteso giorni, prima di avere l’esito del test del DNA, che ha decretato padre biologico del piccolo in arrivo, Liam. Poi arriva il colpo di scena in cui Thomas scopre che il suo amico Vinny, ha manipolato l’esito dell’esame e che in realtà il padre del bambino è Finn. I due arrivano anche alle mani per questa questione. Arriva poi la notizia del ritrovamento di un cadavere e presumibilmente sembra essere, secondo alcuni spoiler, il corpo di Vinny. I sospetti cadono non solo su Thomas, ma anche su Liam e Finn, coinvolti in prima persona nella vicenda. La polizia sembra che punterà il dito contro lo Spencer. E’ ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 marzo 2021) Le trame didelle ultime settimane sono incentrate sulla gravidanza di Steffy o meglio su chi è il padre del bambino che sta aspettando. Siache Finn hanno avuto rapporti con la Forrester che ha atteso giorni, prima di avere l’esito del test del DNA, che ha decretato padre biologico del piccolo in arrivo,. Poi arriva il colpo di scena in cui Thomas scopre che il suo amico Vinny, ha manipolato l’esito dell’esame e che in realtà il padre del bambino è Finn. I due arrivano anche alle mani per questa questione. Arriva poi la notizia del ritrovamento di un cadavere e presumibilmente sembra essere, secondo alcuni spoiler, il corpo di Vinny. I sospetti cadono non solo su Thomas, ma anche sue Finn, coinvolti in prima persona nella vicenda. La polizia sembra che punterà il dito contro lo Spencer. E’ ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni scontro tra Brooke e Shauna: colpi di scena in casa Forrester - #Beautiful #anticipazioni… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Hope accetterà la proposta vincolata di Liam? - #Beautiful #anticipazioni: #accetterà - zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 28 marzo: Ridge vuole che Steffy com batta per Liam - #Beautiful #anticipazioni #marzo: - zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 28 marzo: Ridge vuole che Steffy com batta per Liam - #Beautiful #anticipazioni… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 28 marzo 2021: Ridge difende Thomas - #Beautiful #anticipazioni #marzo -