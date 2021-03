Verissimo | ascolta il messaggio e scoppia in lacrime | “E’ il mio punto debole” – VIDEO

Advertising

Patrizi15387990 : @IshtarVivace Verissimo! Ho mandato un’intervista di Renzi a una che lo odia e lei ha detto che non legge o ascolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo ascolta

BlogLive.it

Ed è, come è vero che andrebbe superata l'orrenda pratica messa in atto da molti: l'...galattica chi non può usufruire uno studio come il suo? Che succede quando ad esempio lo siin ..., dicevamo, pubblico tv del sabato pomeriggio. Silvia Toffanin, una delle migliori ... Silvia Toffanin, fa le domande giuste, l'intervista va avanti per 40 minuti. Lui, Casalino è ...Il noto attore oggi è stato ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin ... L’attore è molto legato alla sua famiglia e quando ascolta le parole di Irene, scoppia in lacrime, lasciando trasparire ...Ospite di Verissimo, Noemi ha raccontato della sua difficile metamorfosi, avvenuta proprio nell’ultimo periodo. Reduce dal successo del 71° Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano Glicin ...