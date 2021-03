Vaccini agli over 80, in Italia immunizzato solo un anziano su cinque. Ecco le Regioni più in ritardo (Di sabato 27 marzo 2021) In Italia sono circa 2,1 milioni gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose dei Vaccini (il 48,74 per cento), mentre solo il 23,52 per cento, circa 983mila ultraottantenni, sono stati immunizzati con entrambe le dosi. Si tratta di un anziano su cinque. Nel nostro Paese, infatti, sono 4.639.931 gli anziani con più di 80 anni, individuati dal governo come prioritari dopo medici e infermieri. “Questi dati certificano l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo della Commissione europea di immunizzare almeno l’80 per cento degli over 80 entro fine marzo”, ha dichiarato Nino Cartabellotta, della Fondazione Gimbe, “sia perché la loro vaccinazione è iniziata solo a metà febbraio, sia perché le Regioni hanno dato priorità a ... Leggi su tpi (Di sabato 27 marzo 2021) Insono circa 2,1 milioni gli80 che hanno ricevuto la prima dose dei(il 48,74 per cento), mentreil 23,52 per cento, circa 983mila ultraottantenni, sono stati immunizzati con entrambe le dosi. Si tratta di unsu. Nel nostro Paese, infatti, sono 4.639.931 gli anziani con più di 80 anni, individuati dal gno come prioritari dopo medici e infermieri. “Questi dati certificano l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo della Commissione europea di immunizzare almeno l’80 per cento degli80 entro fine marzo”, ha dichiarato Nino Cartabellotta, della Fondazione Gimbe, “sia perché la loro vaccinazione è iniziataa metà febbraio, sia perché lehanno dato priorità a ...

Advertising

ilfoglio_it : L'Ue ha rifornito di vaccini mezzo mondo, quando America e Regno Unito pensavano solo ai loro cittadini, e il suo r… - repubblica : Vaccini agli over 80, in Italia immunizzato solo un anziano su cinque - fattoquotidiano : Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80… - DanieleLeodori : Con il rispetto delle regole e una buona copertura vaccinale potremo avere una stagione estiva che dia soddisfazion… - TortoricAurelio : RT @ManfrediPotenti: ?? Questa sera, da #Piombino, la Lega chiede spiegazioni sulla vergognosa gestione della sanità di 'Giani & company' ch… -