Titolo V chiude in anticipo: l’annuncio dei conduttori (Di sabato 27 marzo 2021) Titolo V, Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti Titolo V chiude i battenti con due mesi d’anticipo. Per il programma d’attualità di Rai3, che ha esordito lo scorso 23 ottobre e segnato da ascolti mediocri, la fine dei giochi è arriva ieri sera senza preavviso, annunciata in conclusione di puntata dai conduttori Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei. “Questa è stata la nostra ultima puntata” ha chiosato la giornalista dagli studi Rai di Napoli, certificando così l’avvenuta chiusura prima del tempo: stando a quanto riportato nei palinsesti primaverili della terza rete, il talk show sarebbe dovuto terminare il 28 maggio prossimo. “Il caos che vi abbiamo raccontato dimostra quanto fosse giusta, tutto sommato, l’intuizione di chiamare il nostro programma ‘Titolo V’. Voglio ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 27 marzo 2021)V, Francesca Romana Elisei e Roberto Vicarettii battenti con due mesi d’. Per il programma d’attualità di Rai3, che ha esordito lo scorso 23 ottobre e segnato da ascolti mediocri, la fine dei giochi è arriva ieri sera senza preavviso, annunciata in conclusione di puntata daiRoberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei. “Questa è stata la nostra ultima puntata” ha chiosato la giornalista dagli studi Rai di Napoli, certificando così l’avvenuta chiusura prima del tempo: stando a quanto riportato nei palinsesti primaverili della terza rete, il talk show sarebbe dovuto terminare il 28 maggio prossimo. “Il caos che vi abbiamo raccontato dimostra quanto fosse giusta, tutto sommato, l’intuizione di chiamare il nostro programma ‘V’. Voglio ...

Advertising

Simo252525 : RT @_DAGOSPIA_: COME CANDELA-ANTICIPATO (A FEBBRAIO), CHIUDE IN ANTICIPO IL TALK DI RAI3 TITOLO QUINTO - FabioTraversa : RT @tvblogit: Titolo V chiude in anticipo, dopo diciotto puntate, con un finale dimesso - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: COME CANDELA-ANTICIPATO (A FEBBRAIO), CHIUDE IN ANTICIPO IL TALK DI RAI3 TITOLO QUINTO - niccolo_fabbri : RT @tvblogit: Titolo V chiude in anticipo, dopo diciotto puntate, con un finale dimesso - MisterW23625484 : @NicoTuscany1 @ninabecks1 non è l'unica bella notizia, Titolo V, programma voluto da Di Mare, chiude per penuria di… -