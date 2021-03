Suez: finito il dragaggio, sono iniziate le manovre di rimorchio del portacontainer (Di sabato 27 marzo 2021) L'Authority del Canale di Suez ha annunciato la fine delle operazioni di dragaggio e l'inizio delle manovre di rimorchio del portacontainer Ever Given che da martedì blocca l'importante collegamento ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) L'Authority del Canale diha annunciato la fine delle operazioni die l'inizio delledidelEver Given che da martedì blocca l'importante collegamento ...

