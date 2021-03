Strage in Myanmar: uccisi 91 manifestanti, c’è anche un bambino di 5 anni (Di sabato 27 marzo 2021) È salito ad almeno 91 persone uccise il bilancio della repressione delle proteste anti-golpe di oggi – sabato 27 marzo – in Myanmar. Lo riferisce il sito di informazione Myanmar Now. Si tratta del bilancio giornaliero più alto mai registrato dal colpo di Stato dello scorso 1° febbraio. Finora la giornata con più morti, 74, era stata il 14 marzo. Al calare della sera è di 89 morti in oltre 24 città invece il bilancio diffuso da un ricercatore indipendente a Yangon, che effettua un conteggio delle vittime della repressione delle proteste in tempo reale che in genere coincide con i conteggi poi diffusi a fine giornata dall’Associazione di assistenza per i prigionieri politici, che documenta morti e arresti e viene considerata la fonte più autorevole. Ci sarebbe anche un bambino di 5 anni tra i ... Leggi su tpi (Di sabato 27 marzo 2021) È salito ad almeno 91 persone uccise il bilancio della repressione delle proteste anti-golpe di oggi – sabato 27 marzo – in. Lo riferisce il sito di informazioneNow. Si tratta del bilancio giornaliero più alto mai registrato dal colpo di Stato dello scorso 1° febbraio. Finora la giornata con più morti, 74, era stata il 14 marzo. Al calare della sera è di 89 morti in oltre 24 città invece il bilancio diffuso da un ricercatore indipendente a Yangon, che effettua un conteggio delle vittime della repressione delle proteste in tempo reale che in genere coincide con i conteggi poi diffusi a fine giornata dall’Associazione di assistenza per i prigionieri politici, che documenta morti e arresti e viene considerata la fonte più autorevole. Ci sarebbeundi 5tra i ...

meb : In #Myanmar l’ultima vittima è una bimba di 7 anni. Dopo il colpo di stato sono stati uccisi 261 civili innocenti.… - FridaeArtemisia : RT @repubblica: Giornata delle Forze armate in Myanmar, è strage: 91 uccisi, c'è anche un bimbo di 5 anni - Carla32272102 : RT @repubblica: Giornata delle Forze armate in Myanmar, è strage: 91 uccisi, c'è anche un bimbo di 5 anni - FabioMassiConti : RT @repubblica: Giornata delle Forze armate in Myanmar, è strage: 91 uccisi, c'è anche un bimbo di 5 anni - lucabrusc1 : La strage in #Myanmar. Non voltiamoci dall’altra parte -

