Rimedi efficaci per contrastare le allergie

(Di domenica 28 marzo 2021) Con lenon bisogna mai abbassare la guardia perché gli allergeni hanno le loro stagioni. In natura abbiamo un valido aiuto dalle gemme del ribes nero, che vengono impiegate per la realizzazione del macerato glicerinato, il Ribes Nigrum, che esplica azione antiallergica e antinfiammatoria e tonico-energetica. Il Ribes Nigrum è indicato per sindromi allergiche, come l’orticaria, la dermatite allergica, l’asma bronchiale, congiuntiviti e riniti allergiche. Funziona anche come simil-cortisonico ed è utile in caso di infiammazioni generali e locali, come artrosi, artrite, reumatismi, eritemi solari. Il Ribes Nigrum in caso disi comporta da antistaminico naturale. Quando gli allergeni entrano in contatto con il nostro organismo il sistema immunitario in soggetti sensibili scatena una reazione. Produce istamina, una sentinella che ...