Repressione nel Myanmar, uccisi anche tre bambini: la Ue chiede lo stop delle violenze (Di sabato 27 marzo 2021) Una delle giornate più sanguinose dall'inizio della Repressione delle proteste contro il golpe in Myanmar. Nel grave bilancio delle vittime vi sono anche tre bambini di 7, 10 e 13 anni. In tutto il ...

